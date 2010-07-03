Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

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Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения митинга. Постановление вынес Щербинский районный суд, сообщает Агентство "Москва".

В субботу, 3 августа, в столице состоялась несогласованная акция, в которой по данным МВД приняли участие порядка 1,5 тысячи человек. За различные правонарушения были задержаны около 600 человек.

Соболь задержали в момент, когда она собиралась ехать на несогласованную акцию. Ранее она не прошла регистрацию в рамках кампании в Мосгордуму, поскольку в ее списках нашли умерших и несуществующих граждан.

Предыдущая несогласованная акция прошла в центре столицы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.