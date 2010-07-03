Один боец Росгвардии пострадал на несанкционированной акции в центре Москвы

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Во время несанкционированной акции на Пушкинской площади в столице пострадал сотрудник Росгвардии.

"В ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции. Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его", – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что подозреваемый задержан и передан полицейским. Пострадавший госпитализирован.

В ведомстве также добавили, что сотрудники Росгвардии и МВД приняли исчерпывающие меры по обеспечению правопорядка.

Ранее сообщалось, что в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие порядка 1,5 тысячи человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек.

Предыдущая несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ большинство россиян (69 процентов) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

