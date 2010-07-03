На организаторов несогласованных акций в Москве подали в суд

К организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгорсуд.
Ранее Мосгортранс и ГБУ "Автомобильные дороги" подали иски о возмещении имущественного вреда, нанесенного в результате протестных акций в столице 27 июля.
Общая сумма исковых требований составила более 12,5 миллиона рублей. Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями, ориентировочно составляет более 100 миллионов рублей.
В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
Также сообщалось о согласовании проведения митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Позже организаторы митинга отказались его проводить.
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