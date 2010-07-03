В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

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В Кремле не воспринимают протестные акции как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, протесты происходят по всему миру, они вызваны конкретными вопросами. Песков отметил, что власти не считают происходящее политическим кризисом.

Говоря о действиях полиции и Росгвардии, представитель Кремля подчеркнул, что "правоохранительные органы выполняют свои обязанности" для обеспечения безопасности.

"Мы же видели кадры, которые, по крайней мере, подпадают под, например, то же слово "насилие". По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Вы знаете, что сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что в Кремле обращают внимание и на материалы, свидетельствующие о превышении силовиками своих полномочий. В связи с этим ведутся служебные проверки. Пресс-секретарь президента обратил внимание, что только суд вправе выносить решения на этот счет, после соответствующего следствия.

"Администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет, это не прерогатива Кремля", – заключил он.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.