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Полиция начала проверку после грубого задержания девушки на несогласованной акции в Москве 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Как уточнили в ведомстве, "по факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа", проводится служебная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства случившегося. В МВД пообещали привлечь к ответственности виновных лиц по результатам проверки.

При этом в пресс-службе ведомства официально опровергли появившуюся в СМИ информацию о личности сотрудника столичного главка МВД, который якобы ударил задержанную. Как сказано в сообщении ведомства, "указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет".

Ситуацию также взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Столичный омбудсмен сообщила ТАСС, что собирается выяснить обстоятельства инцидента с девушкой.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.