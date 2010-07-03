Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа

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Организаторы митинга 25 августа отказались его проводить. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Было рассмотрено уведомление с учетом большой численности участников. Организаторам предложили провести митинг без шествия, на проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца, где такие мероприятия много раз проводились.

"Расположение и инфраструктура площадки позволяют безопасно вместить заявленное количество участников. Однако заявители отказались от компромисса с властями, потребовав непременно провести митинг у дома № 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома № 9. По нашему мнению, за этим решением скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие", – передает сообщение департамента Агентство "Москва".

Ранее группа граждан обратилась в столичное правительство и уведомила его о проведении шествия по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова и митинга на внутренней стороне Садового кольца с участием до 100 тысяч человек. Мероприятия были запланированы на 25 августа.

Также сообщалось, что департамент регбезопасности согласовал проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 17 августа по заявке Московского городского отделения КПРФ.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают протестные акции как нечто из ряда вон выходящее.

