Департамент регбезопасности согласовал митинг на проспекте Академика Сахарова 17 августа

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы согласовал проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 17 августа 2019 года по заявке Московского городского отделения КПРФ, передает Агентство "Москва".
В пресс-службе ведомства отметили, что изначально коммунисты подавали заявку на митинг "За честные и чистые выборы" с 12:00 до 15:00 17 августа на площади Революции с предполагаемым количеством участников до пяти тысяч человек, однако в итоге с организаторами договорились о внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9.
Кроме того, группа граждан подавала в департамент заявление на проведение 17 августа с 14:00 до 16:00 шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с предполагаемым количеством участников до 30 тысяч человек. Это мероприятие согласовано не было в связи с несвоевременной подачей уведомления.
Из-за митинга вводятся ограничения и перекрытия движения. Так, движение на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома № 9 будет ограничено с 2:00 до 7:00 (две крайние левые полосы в каждом направлении). Полное перекрытие вводится с 7:00 до 18:00 на участке улицы Маши Порываевой – от улицы Каланчевской до Докучаева переулка. Также с 7:00 до 18:00 не будет движения на участке проспекта Академика Сахарова – от Докучаева переулка до Садового кольца.
Ранее департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы согласовал проведения шествия от Пушкинской площади по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа.
В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают протестные акции как нечто из ряда вон выходящее.
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