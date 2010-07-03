ДРБ согласовал митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы согласовал проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого замглавы департамента Василия Олейника.

В мэрию Москвы поступила заявка от "группы граждан" на согласование шествия от Пушкинской площади по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова.

Рассмотрев заявку, власти предложили провести митинг без шествия на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой сцены напротив дома № 12.

Предполагаемое число участников мероприятия – до 100 тысяч человек.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают протестные акции как нечто из ряда вон выходящее.