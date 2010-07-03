Четверых участников массовых беспорядков в Москве оставили под арестом

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Четверо фигурантов дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на несогласованной акции 27 июля в столице оставлены под стражей до 27 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова, передает Агентство "Москва".

Таким образом, апелляции на постановления Пресненского районного суда об избрании мер пресечения отклонены. Отмечается, что речь идет о Владиславе Барабанове, Иване Подкопаеве, Самариддине Раджабове и Сергее Абаничеве. Помимо них, под арестом по делу о массовых беспорядках находятся Валерий Костенок, Сергей Фомин, Данила Беглец, Айдар Губайдулин, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Егор Жуков и Даниил Конон.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.