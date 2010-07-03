Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

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Мосгортранс и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые иски о возмещении имущественного вреда, нанесенного предприятию и городскому хозяйству в результате протестных акций в столице 27 июля, сообщает Агентство "Москва".

Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 миллиона рублей. Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями, ориентировочно составляет более 100 миллионов рублей.

Иски поданы к лицам, в отношении которых возбуждены соответствующие уголовные дела. Исковые заявления направлены в Следственный комитет.

Ранее ресторатор Аркадий Новиков заявил, что из-за перекрытия дороги во время несанкционированных акций протеста в Москве рестораны холдинга NovikovGroup потеряли в выручке.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.