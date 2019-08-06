ФССП: Задержанные на акции 27 июля в сумме задолжали 26 млн рублей

17:51 (обновлено 06.08.2019 20:37)
17:51
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Задержанные участники несогласованной акции 27 июля имеют задолженности на 26 миллионов рублей. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко.
"Среди задержанных есть физлица, которые являются должниками по нашим исполнительным производствам. Общая сумма задолженности – порядка 26 миллионов рублей. Основная сумма – кредитные обязательства (16 миллионов рублей). Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц – 6 миллионов рублей, еще почти 2 миллиона рублей – налоги, штрафы и алиментные обязательства – 800 тысяч рублей, ЖКХ – 600 тысяч рублей", – рассказала Клименко.
Она уточнила, что ФССП организовала в отношении должников "рейдовые мероприятия". Судебные приставы совершали обход квартир задержанных, чтобы установить их имущественное положение для установления акта описи ареста имущества в счет погашения задолженности.
Клименко уточнила, что во время обхода некоторых должников не застали дома. По ее словам, к ним предпримут принудительные меры в соответствии с ФЗ об исполнительном производстве в виде принудительного привода. В случае его неисполнения их могут объявить в розыск.
В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.
До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.
Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.
Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.
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