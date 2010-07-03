Суд арестовал напавшего на росгвардейца на незаконной акции 3 августа

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Тверской суд Москвы отправил под арест до 3 октября Павла Устинова, причинившего травму сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной массовой акции 3 августа. Об этом пишет "Интерфакс".

24-летний Устинов обвиняется по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Как считает следствие, в ходе несанкционированной акции Устинов оказал сопротивление задержанию и травмировал бойца Росгвардии, в результате чего последний был госпитализирован. Сам Устинов не признал вину.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

В прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.