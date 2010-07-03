Один из фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля объявлен в розыск

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Сергей Фомин, подозреваемый по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, скрылся и объявлен в розыск, сообщает РИА Новости.

По данным СК, Фомин скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Мужчине заочно предъявили обвинение.

Из открытых источников известно, что, покидая митинг, Фомин взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления.

Ранее суд арестовал девятерых обвиняемых по данному делу – Сергея Абаничева, Даниила Конова, Владислава Барабанова, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Егора Жукова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Евгения Коваленко.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

В прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.