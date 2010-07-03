Прокуратура просит лишить родительских прав пришедших с младенцем на несогласованную акцию

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Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супругов, пришедших на несанкционированный митинг 27 июля с годовалым сыном, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что родители передали ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу. Тем самым они подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика. Также это повлекло причинение ребенку физического и морального вреда, считают в ведомстве.

"Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", – говорится в сообщении.

Семья приняла участие в несанкционированном митинге 27 июля. При этом отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию.

Также сообщается, что столичная прокуратура начала проверку из-за участия лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

В прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.