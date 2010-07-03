Завершено расследование по ряду дел, связанных с массовыми акциями в Москве

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Следствие завершило расследование по ряду уголовных дел, связанных с массовыми акциями в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ.

В частности, завершилось расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, обвиняемых в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 27 июля в ходе акции в центре столицы они применили силу в отношении сотрудников Росгвардии и полиции. Материалы дел в отношении них выделены в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Помимо этого, завершено расследование по уголовным делам в отношении Владислава Синицы, обвиняемого в совершении преступления по статье "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц", а также Константина Котова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают протестные акции как нечто из ряда вон выходящее.

