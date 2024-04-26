Экс-разведчик Чинкуини: посольства Украины работают как центры вербовки наемников

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Украинские посольства работают как центры вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

По его словам, украинские дипмиссии начали выполнять функции вербовочных центров с начала спецоперации. Кроме того, первые "волонтеры", оказавшиеся на Украине, также стали заниматься вербовкой через соцсети.

Чинкуини рассказал, что лично протестировал имеющийся официальный канал вербовки. Так, кандидатам нужно отправить письмо в централизованную службу на Украине и прикрепить файл, который создается после ввода их персональных данных на специальном сайте.

Ранее Чинкуини сообщил, что не меньше 75 французских наемников были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала СВО на Украине. По его словам, в этом списке лица, которые идентифицированы точно либо под псевдонимами.

До этого в министерстве иностранных дел Бразилии сообщили, что считают погибшими или пропавшими без вести четырех своих граждан, которые отправились воевать на стороне Украины.