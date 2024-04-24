МИД Бразилии сообщил о гибели или пропаже без вести четырех наемников на Украине

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Министерство иностранных дел Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех своих граждан, которые отправились воевать на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МИД.

Бразильские власти не обладают точной информацией о количестве вызвавшихся воевать на Украине наемниках, однако подчеркнули, что связались с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.

Тем не менее решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их родственниками, так как правительство не может оплачивать данные расходы, согласно законодательству.

По информации местных СМИ, все добровольцы, которых считают погибшими, не прослужили на фронте и трех месяцев. В частности, среди погибших была одна женщина – 39-летняя Талита ду Валле. Она погибла через три недели после прибытия на Украину, задохнувшись во время пожара в бункере, в котором она пряталась.

Прах женщины прибыл в Бразилию спустя несколько месяцев, однако ее родственники подозревают, что это не ее останки. Они также обвинили коллег Талиты в краже ее имущества на сумму более 13,4 тысячи долларов.

Самый молодой бразильский наемник, 25-летний Антониу Аситиани, был студентом медицинского факультета, однако вскоре он оставил обучение, чтобы заниматься гуманитарными проектами.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что иностранные наемники едут воевать на стороне Украины в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что войска РФ ударили по расположению украинских войск в подконтрольном Киеву городе Славянске, где могли быть французские наемники.