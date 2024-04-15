В РФ объявлен в розыск и заочно арестован за наемничество снайпер из Грузии

Фото: Следственный комитет РФ

Российские следователи объявили в федеральный и в международный розыск самого молодого грузинского снайпера, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает ТАСС.

Речь идет о Георгии Гелашвили 2002 года рождения. Мужчину обвиняют в возбуждении вражды и ненависти с использованием СМИ, угрозах применения насилия, а также в наемничестве. Его заочно арестовали в Москве.

Ранее российский Следственный комитет объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке. В ходе него СК вынес постановления о привлечении к ответственности граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии по статье "Наемничество". Часть из объявленных в розыск людей заочно арестованы, уточнили в комитете.

В СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.