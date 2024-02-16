Экипажи звуковещательных станций ВС РФ включают для солдат ВСУ похоронный марш

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Звуковещательные станции Вооруженных сил Российской Федерации начали транслировать похоронный марш, предназначенный для украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Минобороны привело слова одного из участников спецоперации с позывным Дед, который является командиром звуковещательной станции ВС РФ. По его данным, на нескольких участках фронта украинским военнослужащим включали не только похоронный марш, который длился около 5 часов, но и крики женщин, детей, а также фамилии погибших солдат ВСУ. Позднее в одном из районов боевых действий украинским военнослужащим включали звуки тяжелой гусеничной техники.

"После захвата определенных опорных точек, блиндажей и так далее на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", – рассказал он.

В целом, подчеркнул участник СВО, расчеты станций включают определенные аудиозаписи и подрывают морально-психологическое состояние противника. При этом сам комплекс может работать на дистанции в 3–5 километров.

"Но, как показывает практика, нам чаще всего приходится выбираться намного и гораздо ближе. Максимально, на которой дистанции мы работали, 600–700 метров до первого опорника (опорного пункта. – Прим. ред.) противника", – заявил он.

Для солдат ВСУ отсюда также звучат призывы сдаваться на русском и украинских языках, но периодически сообщения дублируются и на английском языке, так как в рядах украинской армии есть немало иностранных наемников.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка неподалеку от Донецка может перейти под контроль ВС РФ уже в ближайшее время. Он объяснил это дефицитом боеприпасов у ВСУ, что произошло из-за "неспособности" США отправить еще больше вооружений Киеву.

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, финансовая помощь со стороны Штатов приведет только к дополнительным смертям украинцев и откладыванию мирного соглашения на дальний срок. Так он отреагировал на идею сенатора Линдси Грэма, который попытался убедить республиканцев тем, что лучше "одолжить" Украине 60 миллиардов долларов, а не отдавать их.

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