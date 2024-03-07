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07 марта, 10:35

Политика

СК РФ объявил в розыск более 700 воюющих на Украине наемников

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Российский Следственный комитет объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает RT.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке. В ходе него СК вынес постановления о привлечении к ответственности граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии по статье "Наемничество". Часть из объявленных в розыск людей заочно арестованы, уточнили в комитете.

"Главе СКР доложено по делам в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, они за вознаграждение участвовали в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в составе "Грузинского национального легиона", – говорится в сообщении.

Вместе с тем Бастрыкину доложили о расследовании уголовного дела по заочному обвинению командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика.

Кроме того, СК предъявил обвинение бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко, бывшему командующему оперативным командованием "Восток" ВСУ Александру Нестеренко и экс-командующему оперативным командованием "Запад" ВСУ Игорю Довганю. Они отвечали за подготовку украинских бойцов перед направлением их в зоны "антитеррористической операции" и операции на юго-востоке Украины.

Ранее в СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.

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