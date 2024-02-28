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Западные спецслужбы обучали и продолжают обучать бойцов Вооруженных сил Украины, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что еще до начала СВО у ВСУ были иностранные советники, которые тренировали и передавали технику.

"Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости", – цитирует депутата "Лента.ру".

Чепа заметил, что сообщений о том, что боевые части непосредственно принимают участие в операциях, пока не было.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих солдат на Украине. Таким образом парламентарий прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что несколько стран Евросоюза и НАТО планируют на основе двусторонних соглашений направить военнослужащих на Украину.

По словам Белика, военнослужащие Североатлантического альянса уже находятся на Украине, однако лишь в статусе наемников. Белик считает, что премьер Словакии является одним из немногих западных лидеров, который готов бороться за интересы собственной страны, даже если на карту поставлена политическая карьера.

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