Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для ВСУ – СМИ

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Германия тайно обсуждает с Индией сделку о покупке боеприпасов для нужд Украины через посредников, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, в арсенале Нью-Дели находятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, но индийские власти не хотят продавать их открыто из-за отношений с Москвой.

Такие же сделки ФРГ может заключить с арабскими странами, в некоторых из которых есть большие запасы снарядов. По мнению экспертов, необходимыми запасами или даже возможностью выпуска боеприпасов обладают некоторые страны Африки и балканские государства. По мнению германских спецслужб, Украина исчерпает собственные запасы снарядов к июню, а может и раньше.

Ранее сообщалось, что власти Германии прибегают к отчаянным мерам, чтобы найти боеприпасы для Вооруженных сил Украины. СМИ приводят слова главы специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиана Фройдинга, который заявил, что Берлин пытается закупать боеприпасы по всему миру.

Он подчеркнул, что снарядов для артиллерийских и зенитных систем в изобилии нет, поэтому Германии приходится каждый день придумывать новые варианты, как найти для ВСУ дефицитные боеприпасы.

Кроме дефицита боеприпасов, Запад столкнулся с еще одной проблемой, в частности, ростом на Украине цен на артиллерийские снаряды. Помимо этого, оборонная промышленность стран НАТО из-за бюрократических особенностей не получает достаточно долгосрочных инвестиций, необходимых для расширения производства боеприпасов для Украины.

16 февраля ФРГ и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки.



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