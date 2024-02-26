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Власти Германии прибегают к отчаянным мерам, чтобы найти боеприпасы для Вооруженных сил Украины, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на немецкие СМИ.

Пресса также приводит слова главы специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиана Фройдинга, который заявил, что Берлин пытается закупать боеприпасы по всему миру.

Он подчеркнул, что снарядов для артиллерийских и зенитных систем в изобилии нет, поэтому Германии приходится каждый день придумывать новые варианты, как найти для ВСУ дефицитные боеприпасы.

В материале также говорится, что время работает против западных союзников киевского режима, так как запасы ВСУ могут иссякнуть уже к июню 2024 года или даже раньше.

Кроме дефицита боеприпасов, Запад столкнулся с еще одной проблемой, в частности, ростом на Украине цен на артиллерийские снаряды. Помимо этого, оборонная промышленность стран НАТО из-за бюрократических особенностей не получает достаточно долгосрочных инвестиций, необходимых для расширения производства боеприпасов для Украины.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что боевые действия на Украине сильно отразились на Германии и страна не была к этому готова. Он также пообещал, что немецкие военнослужащие не будут участвовать в конфликте.

16 февраля ФРГ и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки.



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