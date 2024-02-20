Шольц заявил, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что боевые действия на Украине сильно отразились на Германии и страна не была к этому готова.

"Последствия <…> сильно затронули нас здесь, в Германии, потому что мы не были хорошо подготовлены", – приводит РИА Новости его слова.

Однако Шольц обратил внимание, что кабмин ФРГ оперативно принял необходимые меры, в том числе запустил дополнительные терминалы для сжиженного газа и начал сотрудничать с новыми поставщиками энергоресурсов.

Ранее канцлер пообещал, что немецкие военнослужащие не будут участвовать в конфликте на Украине. По его словам, подписанное с Киевом соглашение об обязательствах в области безопасности не означает, что Германия становится участником боевых действий.

Одновременно с этим Шольц добавил, что ФРГ планирует всячески помогать Украине в укреплении ее оборонного потенциала, чтобы предотвратить новый конфликт в дальнейшем.



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