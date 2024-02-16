Шольц пообещал, что немецкие солдаты не будут участвовать в конфликте на Украине

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В конфликте на Украине не будут участвовать немецкие военнослужащие. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение канцлера Германии Олафа Шольца.

По его словам, подписанное с Киевом соглашение об обязательствах в области безопасности не означает, что Германия становится участником конфликта.

Одновременно с этим Шольц добавил, что ФРГ планирует всячески помогать Украине в укреплении ее оборонного потенциала, чтобы предотвратить новый конфликт в дальнейшем.

Ранее немецкий канцлер сообщил, что Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. По его словам, документ будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно.

Точное содержание документа пока неизвестно, однако, по информации СМИ, он не подразумевает тех гарантий безопасности, которые предоставляются в Североатлантическом альянсе.

Шольц также заявил, что мирные переговоры по Украине бессмысленны, если речь идет о капитуляции страны. Он отметил, что сам по себе призыв к переговорам не решит проблемы. Канцлер также добавил, что РФ может "в любое время завершить" конфликт, если отведет свои войска.