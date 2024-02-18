Боррель заявил, что ситуация на Украине будет решена за три месяца

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Ситуация на поле боевых действий на Украине решится в течение трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля.

"В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить, "давайте подождем европейских выборов", или "мы хотим знать больше подробностей", – подчеркнул он.

Дипломат призвать нарастить помощь Киеву, стать быстрее и решительнее.

Кроме того, Боррель заявил, что ЕС располагает достаточными ресурсами и мощностями, чтобы производить боеприпасы для Украины, однако испытывает недостаток в финансировании.

Таким образом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он попытался оправдаться перед украинскими коллегами за то, что военная помощь не поступает на Украину в оговоренном ранее размере.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не желает конфликта между РФ и НАТО, поэтому Альянс не станет направлять своих солдат на Украину. Канцлер также призвал Европу больше инвестировать в свою безопасность независимо от будущего президента США.

