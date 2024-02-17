17 февраля, 11:44Политика
Шольц заявил о нежелании Запада конфликта между РФ и НАТО
Фото: 123RF/gintsivuskansphoto
Запад не желает конфликта между РФ и НАТО, поэтому Альянс не станет направлять своих солдат на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"Две вещи, с моей точки зрения, имеют центральное значение: во-первых, угроза со стороны России реальна, поэтому наши способности по обороне и сдерживанию должны быть и оставаться достойными доверия", – отметил он.
Канцлер также призвал Европу больше инвестировать в свою безопасность независимо от будущего президента США.
"Европейцы должны существенно больше заботиться о своей безопасности сейчас и в будущем", – сказал Шольц.
Как он добавил, к этому необходимо стремиться.
Ранее посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что о нападении России на европейские страны, о чем твердят западные военные, не может быть и речи.
Владимир Путин не раз говорил, что у Москвы нет никакого интереса воевать со странами Североатлантического альянса, поскольку у РФ нет каких-либо территориальных разногласий с ними, напомнил дипломат. Кроме того, в этом нет никакого геополитического или экономического смысла, подчеркнул он. Однако, по его мнению, Запад не может допустить мирного выстраивания отношений с Россией.
Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ
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