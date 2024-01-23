Министр обороны ФРГ Писториус призвал военных готовиться к конфликту с Россией

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Германия должна осознавать опасность военного конфликта с Россией и заранее вооружаться. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

"Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай – именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО", – заявил он.

По словам Писториуса, вооружаться для Германии является "необходимостью". Он также заявил, что к 2027 году в Прибалтике должна присутствовать полностью боеспособная немецкая бригада.

Министр обороны ФРГ отметил, что по мнению военных экспертов, Россия может начать боевые действия в Европе в течение ближайших нескольких лет, поэтому это время Берлин должен "активно использовать, чтобы вооружиться".

Ранее немецкий таблоид Bild, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, заявлял, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года.

Информацию о секретном плане и якобы конфликте 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой.