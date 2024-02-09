Путин заявил, что Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО

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Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон изначально называл потенциальную возможность вступления России в НАТО интересной идеей. Об этом глава государства заявил в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте журналиста.

По словам Путина, вскоре после того, как он стал президентом в 2000 году, он думал над восстановлением отношений с Западом и публично говорил о возможности вступления РФ в НАТО с Клинтоном.

"Я ему сказал, задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да", – поделился воспоминаниями президент России.

Однако, по словам Путина, уже тем же вечером Клинтон заявил, что разговаривал на эту тему со своей командой и ответил, что в то время вступление РФ в НАТО невозможно.

Российский лидер также заявил, что Клинтон сможет подтвердить его слова, если услышит это интервью.

Ранее из рассекреченных Архивом национальной безопасности США стенограмм, стало известно, что бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече с американским экс-лидером Клинтоном в 1994 году заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к Альянсу. Тогда Клинтон отреагировал на предложение Ельцина "очень сдержанно", следует из документа.