Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении Альянса

Фото: ИТАР-ТАСС/Александр Чумичев и Александр Сенцов

Бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече с американским экс-лидером Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к Альянсу. Об этом свидетельствует рассекреченная Архивом национальной безопасности США стенограмма.

Политики провели ужин в Ново-Огарево 14 января 1994 года.

"Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности", – заявлял тогда Ельцин.

Он предлагал, чтобы вслед за Москвой туда вступили и другие страны из Центральной и Восточной Европы.

В стенограмме оценивается, что Клинтон отреагировал на предложение Ельцина "очень сдержанно". Американский президент заявил о величии России, однако не стал говорить о создании предложенного Ельциным объединения стран или о членстве России в НАТО.

Клинтон также заявлял российскому президенту об "уникальной возможности", которая откроется для обеих стран, если отношения между ними продолжат придерживаться намеченного курса. По его словам, это привело бы к столетию мира в Европе.

Расширение НАТО в итоге состоялось в 1999 году. Тогда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.

Ранее стало известно, что Ельцин проводил переговоры с американской стороной на тему ядерного статуса Украины, которую последняя не хотела терять.

Как отметил экс-член Совбеза России Сергей Филатов, между странами всегда были разногласия из-за атомной бомбы. Киев не желал ее отдавать российской стороне. Действующий на тот момент министр обороны Украины Константин Морозов подчеркивал, что его государству оружие необходимо, так как они будут еще пользоваться им. Весь спор двух стран остановился из-за вопроса по атомной бомбе, в связи с чем Ельцин отправился в США.