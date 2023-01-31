Борис Ельцин называл Украину "главным дестабилизирующим фактором"

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В Соединенных Штатах рассекретили некоторые документы, касающиеся отношений США и России в начале 1990-х годов. В частности, в них сообщается, что первый президент России Борис Ельцин назвал Украину "главным дестабилизирующим фактором" в разговоре с тогда еще действующим президентом США Джорджем Бушем-старшим. Цитаты из рассекреченных документов опубликованы на сайте Архива национальной безопасности США.

Свое заявление Ельцин объяснил внутренним давлением со стороны националистических групп в парламенте на президента Украины Леонида Кравчука. Вместе с тем Егор Гайдар, занимавший в тот момент пост министра финансов, заверял Буша, что в отношениях России и Украины не будет "югославского сценария". Однако, по его словам, для решения российско-украинских проблем потребуется много времени.

Ранее сообщалось, что, согласно рассекреченным архивным материалам Службы внешней разведки РФ, Англия при поддержке Франции собиралась возложить ответственность за развитие Второй мировой войны на СССР, выпустив сборник подтасованных документов.

Речь идет о так называемой "Голубой книге" об англо-советских переговорах, авторам которой предстояло доказать, что "белое – это черное и вообще поставить все вверх дном". Отмечается, что сборник должны были выпустить в конце декабря 1939 года.

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