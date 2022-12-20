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СВР рассекретила документы о планах Гитлера устроить в 1933 году переворот в СССР
Фото: ТАСС/DPA/dpa DENA
Главарь Третьего рейха Адольф Гитлер в 1933 году планировал устроить переворот в СССР. Об этом со ссылкой на рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России сообщает РИА Новости.
Согласно раскрытым данным, по итогам переворота в Советском Союзе Белоруссию планировалось превратить в германскую колонию, а на ее территорию намечалось переселить всех немцев из советского Поволжья.
"Белоруссия <...> будет полностью индустриализирована Германией, заключит с ней собственный таможенный союз и так далее, а всякого рода правами будет пользоваться в качестве свободного государства подобно Данцигу", – говорится в материале Иностранного отдела ОГПУ СССР, датированном не позднее 19 сентября 1933 года.
Во вторник, 20 декабря, исполняется 102 года со дня создания отечественной службы внешней разведки. В Советском Союзе данный орган назывался ОГПУ СССР.
Ранее сообщалось, что Минобороны России запустило мультимедийный проект "Архивы помнят все...". В разделе опубликованы документы, свидетельствующие о преступлениях украинских нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.
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