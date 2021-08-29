ФСБ рассекретила имена украинских карателей времен ВОВ

Фото: Моя улица
Федеральная служба безопасности России рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей в Орловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные документы региональным управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности".
Как уточняется, каратели не щадили даже младенцев.
В числе этих рассекреченных документов – протоколы допросов некоего Александра Родина, служившего в карательном отряде "Украинская компания". В материале говорится, что эта "бригада смерти" убила в Знаменском районе 170 человек – включая младенцев, женщин и стариков.
Командиром отряда численностью около 50 человек был бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко. Отряд состоял из четырех взводов, в каждом из которых было по 12 человек. На допросах Родин назвал имена карателей из числа командного состава отряда.
В документах говорится, что 1-м взводом руководил Иван Баюров, 2-м взводом – Иван Зеркаль, 3-м взводом – Алексей Пересыпкин. Все они являются выходцами с Украины. Отделениями командовали Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян.
Ранее Минобороны рассекретило материалы, раскрывающие замысел немецко-фашистского командования в войне против СССР, в том числе перевод с немецкого на русский язык "плана Барбаросса", а также документы, рассказывающие об обороне Брестской крепости и военно-морских баз.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: