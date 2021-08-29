ФСБ рассекретила имена украинских карателей времен ВОВ

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Федеральная служба безопасности России рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей в Орловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные документы региональным управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности".

Как уточняется, каратели не щадили даже младенцев.

В числе этих рассекреченных документов – протоколы допросов некоего Александра Родина, служившего в карательном отряде "Украинская компания". В материале говорится, что эта "бригада смерти" убила в Знаменском районе 170 человек – включая младенцев, женщин и стариков.

Командиром отряда численностью около 50 человек был бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко. Отряд состоял из четырех взводов, в каждом из которых было по 12 человек. На допросах Родин назвал имена карателей из числа командного состава отряда.

В документах говорится, что 1-м взводом руководил Иван Баюров, 2-м взводом – Иван Зеркаль, 3-м взводом – Алексей Пересыпкин. Все они являются выходцами с Украины. Отделениями командовали Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян.

Ранее Минобороны рассекретило материалы, раскрывающие замысел немецко-фашистского командования в войне против СССР, в том числе перевод с немецкого на русский язык "плана Барбаросса", а также документы, рассказывающие об обороне Брестской крепости и военно-морских баз.