Минобороны показало архивные документы о начале Великой Отечественной войны

Фото: 80yearsofwar.mil.ru

Министерство обороны России опубликовало на официальном сайте архивные документы, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Они размещены в разделе "День, о который разбился блицкриг".

В частности, обнародованы материалы, раскрывающие замысел немецко-фашистского командования в войне против СССР, в том числе перевод с немецкого на русский язык "плана Барбаросса" – директивы генштаба сухопутных войск Германии по сосредоточению войск от 31 января 1941 года, а также документы, рассказывающие об обороне Брестской крепости и военно-морских баз.

В разделе, посвященном героизму и мужеству бойцов и командиров Красной Армии, также опубликованы наградные листы, журналы боевых действий и оперативные карты.

В 2018 году Минобороны представило публике первый советский боевой приказ и трофейную карту немецкого плана "Барбаросса".