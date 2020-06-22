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Общество

15:36

ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму

общество

Фото: ТАСС/Марк Редькин

В понедельник, 22 июня, УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, речь идет о документах, которые свидетельствуют о геноциде мирного населения Крыма.

Ранее Минобороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней ВОВ. На сайте ведомства представлены оперативные и разведывательные данные Генштаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников.

В одном из документов разведки указывается, что к 22 июня 1941 года на границе с СССР были 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий Третьего Рейха.

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