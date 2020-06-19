Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Фото: june22-1941.mil.ru

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).

На сайте ведомства представлены оперативные и разведывательные данные Генштаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников.

В одном из документов разведки указывается, что к 22 июня 1941 года на границе с СССР были 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий Третьего Рейха.

Также на сайте размещена шифрограмма, о создании совета фронтов, округов и флотов от 23 июня 1941 года и формировании при нем института постоянных советников.

Архивные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшее положение, на отдельных участках фронта Красной армии удавалось успешно противнику.

Кроме того, прикреплены страницы фронтовых газет, события в которых освещали Борис Горбатов, Александр Твардовский, Вадим Кожевников и многие другие советские писатели.

Главархив Москвы ранее рассекретил более 50 документов о партизанском движении в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.