Минобороны открыло раздел с документами о взятии Братиславы в апреле 1945 года

Фото: Минобороны

Министерство обороны России открыло электронный раздел "Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации", сообщает сайт "Аргументы и факты".

Материалы раздела представляют собой рассекреченные документы, связанные со взятием столицы Первой Словацкой республики. Посетители смогут изучить боевые сводки с фронтов, шифрограммы, наградные листы и фотографии.

В частности, в документах продемонстрировано отношение Чехословакии к освобождению города от нацистов. Так, главный делегат словацкого правительства Франтишек Немец отмечал, что сделанное советскими войсками превышает совершенное всеми другими странами антигитлеровской коалиции. Словацкий генерал Рудольф Виест, согласно информации архивных документов, подчеркивал, что советская армия показала всему миру пример стойкости и мужества.

Документы также демонстрируют зверства, которые творили нацисты в Словакии в годы оккупации республики. Кроме того, в архивных материалах сохранились наградные документы, показывающие мужество и героизм, которые проявили солдаты советской армии.

Столица Словакии была освобождена в ходе проведения Братиславско-Брновской наступательной операции. Боевые действия велись силами 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского. 1 апреля 1945 года советские войска вышли на подступы к Братиславе и уже через три дня полностью освободили город от нацистской армии.

Ранее в рамках проекта "Россия – моя история" началась публикация уникальных материалов в аккаунте Исторического парка в Москве в социальной сети Instagram. Выпущенные материалы войдут в методический архив, который будет предназначен для уроков истории в школах и вузах.