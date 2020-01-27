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Общество

12:44

Цикл программ "Письма Победы с Максимом Виторганом" стартовал 27 января

общество Письма Победы

Фото: предоставлены пресс-службой АО "Москва Медиа"

Премьера цикла программ "Письма Победы с Максимом Виторганом" состоялась 27 января.

В основу сценария этого документального сериала, созданного в поддержку масштабного проекта к 75-й годовщине Победы, легла переписка участников Великой Отечественной войны.

Вместе с ведущим в путешествия по памятным местам отправились известные люди, чьи семьи тоже затронула война. Они ищут артефакты, делают открытия, читают письма и делятся воспоминаниями родственников.

Новые серии цикла будут выходить каждый понедельник на YouTube-канале проекта.

"Письма Победы" – масштабный проект к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его цель – собрать к 9 мая 2020 года самый большой цифровой архив писем военных лет и сохранить его навсегда.

С 3 декабря каждый может принять участие в проекте – на сайте необходимо заполнить анкету участника, прикрепить к ней письмо из семейного архива: как текстовый, так и фотофайл.

На данный момент десятки историко-краеведческих музеев, военных архивов по всей стране уже передали в библиотеку проекта более 200 тысяч писем.

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