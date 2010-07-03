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Москва 24

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Общество

09:00

Телеканал Москва 24 запускает интерактивный проект "Письма Победы"

общество

Фото: Москва 24

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал Москва 24 запускает проект "Письма Победы" с целью собрать единую электронную библиотеку писем военных лет.

"Помимо официальной хроники тех лет, есть иные свидетельства огромной силы – это письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и многих других скромных героев, ковавших Победу", – говорится в сообщении.

С 3 декабря каждый может принять участие в проекте – на сайте необходимо заполнить анкету участника, прикрепить к ней письмо из семейного архива: как текстовый, так и фотофайл.

Кроме того, в проекте "Письма Победы" принимают участие известные актеры, музыканты и блогеры. Они читают письма из семейных и музейных архивов и делятся воспоминаниями родственников.

На данный момент десятки историко-краеведческих музеев, военных архивов по всей стране уже передали в библиотеку проекта более 200 тысяч писем. К 9 Мая телеканал планирует собрать более миллиона писем в честь 75-й годовщины Победы.

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