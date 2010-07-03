Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Центр "Мосволонтер" открыл регистрацию в волонтерский корпус 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.

Отмечается, что единственным обязательным условием является посещение обучающих встреч.

На протяжении всего 2020 года добровольцы будут организовывать памятные патриотические мероприятия, встречать и сопровождать ветеранов и гостей, раздавать воду и сувениры, а также координировать построение колонн на шествиях.

"Все вместе мы вновь примем участие в акциях "Линия памяти", "Вахта памяти" и многих других знаковых событиях! Волонтеры помогут в проведении шествия "Бессмертный полк", – отмечают в организации.

