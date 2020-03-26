Проект "Россия – Моя история" открыл эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов

Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Моя история"
С марта этого года проект "Россия – Моя история" начнет публикацию в открытом доступе уникальных материалов с мультимедийных экспозиций, входящих в состав каждого из исторических парков.
Премьеры авторских фильмов, релизы цифровых реконструкций, выпуск анимационных материалов будут проходить поэтапно, а одним из мест хранения станет официальный инстаграм-аккаунт Исторического парка в Москве.
В основу идеи легли многочисленные обращения посетителей, учителей, студентов и школьников с просьбой̆ предоставить возможность использовать материалы экспозиций для подготовки к экзаменам, проведения факультативных занятий и самостоятельного изучения.
Выпущенные материалы лягут в основу методического архива, предназначенного для уроков истории в школах и вузах.
Подписчики паблика увидят фильмы о роли пути "из варяг в греки", о выборе веры князем Владимиром и о роли православия в формировании русского государства, о великих сражениях эпохи Рюриковичей и силе русского духа, о развитии в России образования, науки и техники, великих русских изобретателях и ученых, о крупнейшем глобальном противостоянии начала ХХ века, о героизме и силе народа, сумевшего после революций, войн и потрясений совершить беспримерный подвиг – восстановить и укрепить страну, а также о других событиях в российской истории за последние 1000 лет.
Раскрытие большого блока материалов приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Анимационная инфографика, посвященная обороту древних валют, реконструкции ключевых сражений в игровом формате, трехмерные модели вооружения исторических воинств, древних городов, редкая видеохроника и многое другое пополнят коллекцию инстаграм-архива, который откроет доступ к уникальному контенту, ставшему результатом многолетней работы большой команды историков, дизайнеров и художников.
Премьерные публикации будут выходить в аккаунтах мультимедийных парков проекта по всей стране.
"Пользователи социальных сетей смогут найти разные материалы по российской истории в каждом из регионов присутствия проекта и при необходимости поделиться ими с друзьями, показать в школе, задать интересующие вопросы, не выходя из уже привычного всем формата общения в социальных сетях", – рассказал руководитель ассоциации исторических парков Иван Владимирович Есин.
Расписание премьер:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: