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Культура

01:44

Проект "Россия – Моя история" открыл эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов

культура

Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Моя история"

С марта этого года проект "Россия – Моя история" начнет публикацию в открытом доступе уникальных материалов с мультимедийных экспозиций, входящих в состав каждого из исторических парков.

Премьеры авторских фильмов, релизы цифровых реконструкций, выпуск анимационных материалов будут проходить поэтапно, а одним из мест хранения станет официальный инстаграм-аккаунт Исторического парка в Москве.

В основу идеи легли многочисленные обращения посетителей, учителей, студентов и школьников с просьбой̆ предоставить возможность использовать материалы экспозиций для подготовки к экзаменам, проведения факультативных занятий и самостоятельного изучения.

Выпущенные материалы лягут в основу методического архива, предназначенного для уроков истории в школах и вузах.

Подписчики паблика увидят фильмы о роли пути "из варяг в греки", о выборе веры князем Владимиром и о роли православия в формировании русского государства, о великих сражениях эпохи Рюриковичей и силе русского духа, о развитии в России образования, науки и техники, великих русских изобретателях и ученых, о крупнейшем глобальном противостоянии начала ХХ века, о героизме и силе народа, сумевшего после революций, войн и потрясений совершить беспримерный подвиг – восстановить и укрепить страну, а также о других событиях в российской истории за последние 1000 лет.

Раскрытие большого блока материалов приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Анимационная инфографика, посвященная обороту древних валют, реконструкции ключевых сражений в игровом формате, трехмерные модели вооружения исторических воинств, древних городов, редкая видеохроника и многое другое пополнят коллекцию инстаграм-архива, который откроет доступ к уникальному контенту, ставшему результатом многолетней работы большой команды историков, дизайнеров и художников.

Премьерные публикации будут выходить в аккаунтах мультимедийных парков проекта по всей стране.

"Пользователи социальных сетей смогут найти разные материалы по российской истории в каждом из регионов присутствия проекта и при необходимости поделиться ими с друзьями, показать в школе, задать интересующие вопросы, не выходя из уже привычного всем формата общения в социальных сетях", – рассказал руководитель ассоциации исторических парков Иван Владимирович Есин.

Расписание премьер:

  • 23 марта. Инстаграм-премьера фильма "Николай II" с выставки "Романовы"
  • 25 марта. Инстаграм-премьера фильма "Путь из варяг в греки" с выставки "Рюриковичи"
  • 27 марта. Инстаграм-премьера фильма "Горбачев" с выставки "20 век"
  • 30 марта. Инстаграм-премьера фильма "Чудо в русской истории" с выставки "Рюриковичи"
  • 1 апреля. Инстаграм-премьера фильма "Ельцин" с выставки "20 век"
  • 3 апреля. Инстаграм-премьера фильма "Выбор веры" с выставки "Рюриковичи"
  • 6 апреля. Инстаграм-премьера фильма "Сталин" с выставки "20 век"

Премьеры состоятся в указанные дни в 18:00.

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