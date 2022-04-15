МО РФ рассекретило новые свидетельства преступлений бандеровцев в годы ВОВ

Фото: pravdavarhive.mil.ru
Министерство обороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!" рассекретило новые исторические свидетельства преступлений бандеровцев в годы Великой Отечественной войны.
Документы, в частности, указывают, что украинские националисты в 40-х годах прошлого века действовали не самостоятельно, а под внешним управлением гитлеровцев, которые использовали бандеровцев для истребления советских народов.
Кроме того, опубликованы свидетельства, доказывающие, что украинские националисты зверски убивали мирных жителей, а затем приписывали эти преступления Красной Армии, пытаясь запугать ложью население освобождаемых советскими воинами территорий.
В донесении политотдела 13-й армии от 26 июля 1944 года говорится, что граждане были воодушевлены приходом Красной Армии, однако первое время прятались.
"Под влиянием фашисткой пропаганды, боясь Красной Армии, они разбегаются по лесам, оврагам и возвращаются на 3-4-й день, то есть тогда, когда убеждаются, что Красная Армия мирных жителей не трогает", – говорится в политдонесении.
Также представлены документы, свидетельствующие о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами для гонения верующих поляков на территории Польши. Так, в акте от 23 августа 1944 года раскрывается эпизод нападения на прихожан церкви и жестокого убийства священника.
Ранее Минобороны РФ открыло электронный раздел "Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации". Материалы представляют собой рассекреченные документы, связанные со взятием столицы Первой Словацкой республики.
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