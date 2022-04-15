МО РФ рассекретило новые свидетельства преступлений бандеровцев в годы ВОВ

Министерство обороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!" рассекретило новые исторические свидетельства преступлений бандеровцев в годы Великой Отечественной войны.

Документы, в частности, указывают, что украинские националисты в 40-х годах прошлого века действовали не самостоятельно, а под внешним управлением гитлеровцев, которые использовали бандеровцев для истребления советских народов.

Кроме того, опубликованы свидетельства, доказывающие, что украинские националисты зверски убивали мирных жителей, а затем приписывали эти преступления Красной Армии, пытаясь запугать ложью население освобождаемых советскими воинами территорий.

В донесении политотдела 13-й армии от 26 июля 1944 года говорится, что граждане были воодушевлены приходом Красной Армии, однако первое время прятались.

"Под влиянием фашисткой пропаганды, боясь Красной Армии, они разбегаются по лесам, оврагам и возвращаются на 3-4-й день, то есть тогда, когда убеждаются, что Красная Армия мирных жителей не трогает", – говорится в политдонесении.

Также представлены документы, свидетельствующие о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами для гонения верующих поляков на территории Польши. Так, в акте от 23 августа 1944 года раскрывается эпизод нападения на прихожан церкви и жестокого убийства священника.

Ранее Минобороны РФ открыло электронный раздел "Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации". Материалы представляют собой рассекреченные документы, связанные со взятием столицы Первой Словацкой республики.