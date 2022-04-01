МО РФ опубликовало новые свидетельства преступлений украинских националистов в годы ВОВ

Фото: zapravdu.mil.ru
Министерство обороны России опубликовало новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.
Проект "Архивы помнят все! Преступления украинских националистов забвению не подлежат" пополнился информационными записками, донесениями и документами, доказывающими тесное сотрудничество украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами.
В частности, в донесении начальника политотдела Черновицкого ОВК говорится, что особому террору бандеровских банд подвергались работники партийных учреждений и общественных организаций вместе с семьями.
В донесении начальника политотдела Станиславского ОВК от 25 декабря 1944 года рассказывается, что бандеровцы убили семь местных жителей в селе Михалкув.
"В ночь на 27 ноября бандеровцы в количестве до 50 человек произвели нападение на село Поточиска и вырезали 38 человек и трех повесили", – говорится в документах.
В докладной записке начальника Украинского штаба партизанского движения от 10 мая 1944 года говорится о снабжении немцами отрядов УПА и бандеровских группировок продуктами питания, немецким оружием и новым немецким военным обмундированием.
Ранее в проекте "Архивы помнят все..." были опубликованы доклады, содержащие свидетельства об издевательствах, грабежах и массовых убийствах. В одном из рукописных актов засвидетельствован факт расстрела украинскими националистами более сотни жителей села Нова-Брикуля в Тарнопольской области.
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