Минобороны РФ рассекретило исторические документы о преступлениях украинских националистов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство обороны России в рамках проекта "Архивы помнят все..." опубликовало новые исторические документы, в которых содержатся свидетельства о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

"Ряд материалов описывают ход операций, проводимых частями Красной Армии и органами внутренних дел, по выявлению и ликвидации украинских националистических банд", – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что опубликованная справка политотдела Львовского областного военного комиссариата от 14 августа 1948 года, свидетельствует о том, что жестокость украинских националистов была обусловлена не только неустойчивым психическим состоянием, но и определенной политической программой.

В ведомстве уточнили, что в опубликованных документах также представлены отдельные факты о надругательствах украинских националистов над телами убитых, особенно – над телами красноармейцев.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными, которых удалось освободить из плена на Украине. Они рассказали, что им пришлось пережить за последние несколько дней. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к издевательствам над военнопленными. Им самим будет отказана медицинская и психологическая помощь.

СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В СК подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

Также ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что причастные к издевательствам обязаны понести ответственность за свои действия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.