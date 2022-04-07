СК проверит слова наемника об убийстве российских пленных на Украине

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить изложенную наемником из Дании информацию об убийстве российских пленных ВСУ, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства проверить информацию об убийстве российских пленных украинскими националистами", – отмечается в сообщении.

По информации СК, гражданин Дании, принимающий участие в боевых действиях на украинской стороне в качестве наемника, сообщил средствам массовой информации, что стал свидетелем убийства пленных российских солдат ВСУ.

В ближайшее время следователи установят личность этого иностранца, а также проверят указанные им данные об убийстве российских военнопленных.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил дело из-за бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Основанием для возбуждения дела стали показания рядового, анкетные данные которого не разглашаются в интересах следствия. Он провел в плену 29 дней, его постоянно избивали и угрожали убийством.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.