Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными РФ на Украине

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности националистов, причастных к издевательствам над военнослужащими РФ на Украине.

Следователи также определят их места службы и командиров.

"Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах, совершенных в отношении них преступлений", – говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

