СК России предъявил обвинение в геноциде 22 высокопоставленным военным Украины

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Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 высокопоставленным военным Украины. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве уточнили, что среди обвиняемых бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник генштаба Украины Виктор Муженко и другие должностные лица из числа командования.

"В ходе расследования <...> постоянно анализируется большой массив документов и иные данные. Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Ростове-на-Дону оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в ДНР и ЛНР.

Так, с 2014 года ведомство возбудило 590 уголовных дел. Было допрошено более 169 тысяч человек. Кроме того, следствием задокументирован ряд фактов обстрелов украинской стороной некоторых приграничных территорий России.

По словам Бастрыкина, основной причиной жертв среди мирного населения по-прежнему остаются обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из стрелкового и легкого вооружения, а также оружия взрывного действия.

Ранее глава СК поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории. Анализ пройдет в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе с привлечением специалистов по истории. Следствию предстоит дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.