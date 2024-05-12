МЧС РФ подтвердило гибель седьмого человека в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число погибших в результате обрушения подъезда в Белгороде после прямого попадания снаряда ВСУ возросло до 7 человек. Спасатели достали из-под завалов еще одного человека, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, жертвами стали четыре женщины и три мужчины.

Список погибших будет опубликован после завершения спасательных работ.

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"В подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Кормят спасателей. Все жильцы переселены. Часть из них отправилась к родственникам, часть размещена в ПВР на безопасной от обстрелов территории", – подчеркнул он.

Также на месте ЧП работают врачи и психологи.

Трагедия произошла в Белгороде днем 12 мая. По сведениям СМИ, запуск ракеты был предварительно осуществлен из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Позже произошло повторное обрушение последнего чердачного этажа с крышей. В этот момент спасатели проводили поисковые работы. По данным СМИ, сотрудники МЧС не получили травм при повторном обрушении.

В результате происшествия пострадали 20 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда в доме в Белгороде. Российский лидер дал все необходимые поручения.

