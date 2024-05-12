Движение поездов приостановлено на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов временно приостановлено на участке от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Нагорной" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. По данным транспортного ведомства, причиной стал человек на пути.

Ранее сообщалось, что на станции "Сокольники" красной ветки московского метро собака упала на пути. Животное успешно подняли на платформу и вернули хозяину. Отмечается, что во время остановки несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. Позже движение на линии велось в штатном режиме.

До этого пассажирам дольше обычного пришлось ожидать поезда на восточном участке Калининской линии метро. Интервалы движения увеличили из-за оказавшегося на путях пассажира. Позже движение ввели в график.

