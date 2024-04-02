Поезда задерживались на восточном участке Калининской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличивали на восточном участке Калининской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Это было связано с человеком, который попал на пути. Спустя время движение начали вводить в график.

Ранее временная остановка движения поездов произошла на участке Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро. Составы не следовали от "Южной" до "Нагорной". Движение было остановлено из-за человека на путях.



В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Спустя время на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановили график движения.