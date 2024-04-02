02 апреля, 13:06Транспорт
Поезда задерживались на восточном участке Калининской линии метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов временно увеличивали на восточном участке Калининской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Это было связано с человеком, который попал на пути. Спустя время движение начали вводить в график.
Ранее временная остановка движения поездов произошла на участке Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро. Составы не следовали от "Южной" до "Нагорной". Движение было остановлено из-за человека на путях.
В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Спустя время на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановили график движения.